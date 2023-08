SULTANGAZİ'DE MAHALLELİ TAŞ OCAKLARINDAKİ TOZDAN ŞİKAYETÇİ

SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde yaşayanlar, taş ocaklarından gelen tozdan şikayetçi. Toz nedeniyle evlerinde sürekli temizlik yapan, otomobillerinin üstü toz olan mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı.

Cebeci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar taş ocaklarından çevreye dağılan tozdan şikayetçi. Sürekli camları temizleyip, kapı ve pencereleri açamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı. Toplanan çok sayıda mahalleli yaşadıklarını anlattı. Taş ocaklarından gelen bir kişi ise, gerekli önlemi alacaklarını belirterek, taş ocakları bölgesindeki yolların asfaltlanacağını belirtti. Bazı mahalle sakinleri ise, ellerindeki temizlik bezlerini göstererek sorunun bir an önce çözümlenmesini istedi. Mahalle sakinlerinin şikayetlerini muhtarlığa ilettiği de öğrenildi.

BÜTÜN EŞYALARIMIZ TOZUN İÇİNDE

Mahalle sakini Aysel Can, Sabah akşam astım ilacı kullanıyorum. Tıkanıyorum artık. Nefesim kalmadı. Bu tozlardan bıktık artık. Ne temizlik yapabiliyoruz, ne bir şey. Her yer pislik içinde. Her tarafa böyle yığdılar bu şeyi. Olmuyor artık. Taş ocaklarının tozları da bizi mahvetti artık. Temizlediğimiz yer temiz kalmıyor. Ayağımızın izi çıkıyor. Şu hali şimdi ben balkondan çektim. Buna yetkililer bir çözüm bulsun. Artık bizim sağlığımızla oynamasınlar. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kul hakkına giriyor şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Şeref Kaya, Tozlar geliyor. Camlarımızı her gün siliyoruz. Her taraf toz oluyor. Yolda yürüyemiyoruz. Akşam tozun içinde bütün eşyalar, çamaşır asamıyoruz. Her şey berbat oluyor. Camlarımız, yollarımız, yüzlerimiz, tabii şikayetçiyiz. Söyledik derdimizi ama kimseye anlatamadık. Kimse bizi dinlemedi. Dileğimiz bir an önce buradan kum ocaklarını kaldırılması dedi.