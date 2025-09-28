Haberler

Sultangazi'de Lüks Otomobil Kazası: Sürücü Kaçtı

Güncelleme:
Sultangazi'de bir otomobile arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kaçtı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ROH 36 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

İsmi henüz belirlenemeyen 34 ROH 36 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.

Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

