Sultangazi'de lise öğrencisi maganda kurşunuyla öldü

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, –SULTANGAZİ'de lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 8 yıl sonra tamamlandı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan şüpheli Devrim Aksoy (34), "Ben kesinlikle iddia edildiği gibi Ahmet Emre Çavuş'u öldürmedim, ben bu şahsı tanımıyorum. Sebepsiz yere neden öldüreyim" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 Ağustos 2015 tarihinde Sultangazi'de arkadaşları ile caddede yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile açtığı ateşle boynundan yaralanmıştı. Ahmet Emre Çavuş 2 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 2017 yılından hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma 8 yılda tamamlandı. Ahmet Emre Çavuş'un ölümüne neden olan mermi ile ilgili bir şüpheli hakkında dava açıldı. 8 yılın ardından şüpheli Devrim Aksoy müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu sanık Devrim Aksoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"SADECE BU OLAYI BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tutuklu sanık Devrim Aksoy savunmasında, "Sadece bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Ben kesinlikle iddia edildiği gibi Ahmet Emre Çavuş'u öldürmedim, ben bu şahsı tanımıyorum. Sebepsiz yere neden öldüreyim. Ben kendisinin hastaneye gitmesi içinde yardımcı oldum, kamera kayıtlarındaki atletli kişi benim. Ben vurduğum insana neden yardımcı olayım. Benim hakkımda beni tanımadığını söyleyen Volkan adlı tanık cezaevinden yeni çıkmıştı. Herhalde başına yeniden bir şey gelir korkusuyla beni tanımadığını söylemiştir. Bence bu söylediği yalanın arkasında tekrar cezaevine girerim endişesi vardır" dedi.

OĞLUM ÖLMEDEN ÖNCE SANIĞIN KENDİSİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada söz verilen Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş, "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Sanık Devrim'in bu kurşunu sıktığını söyleyen Baran Tekşen ve Deniz'dir. Gürhan Tekşen oğlumu araçla hastaneye getirmiştir. Henüz oğlum vefat etmeden önce bu iki şahıs oğlumu hastaneye ziyarete geldiklerinde aralarında konuşurken sanığın fotoğrafını göstererek bu şahsın ateş etmiş olduklarını söylediklerini hatırlıyorum. Oğlumda vefatından önceki beyanında bu şahsın kendisini vurduğunu söylemiştir" dedi.

Ahmet Emre Çavuş'un olay anında yanında olan arkadaşı tanık Fatih Gürbüz, "Hastaneye giderken Devrim bize yardım etmedi. Biz olay yaşanmadan önce Devrim isimli şahsı hiç tanımıyorduk, Ahmet Emre ile de tanıştığını düşünmüyorum. Olay günü de olay yaşanmadan önce Devrim isimli şahıs ile aramızda herhangi bir tartışma ya da sözlü münakaşa yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tanıklara zorla getirme kararı çıkartarak duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Emre Çavuş'un 02.08.2015'de boyun kısmından bir adet mermi girişiyle yaralanması ve hastaneye kaldırılması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede Ahmet Emre'nin Fatih Gürbüz, Çetin Erdoğan, Özgür Boyraz ve Gürhan Tekşen ile birlikte yürüdüğü esnada Fatih'in kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettiği, sonrasında Ahmet Emre'nin tabancayı alarak birkaç el havaya ateş ettiği, bu esnada Ahmet Emre'nin nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile yaralanıp yere düştüğü kaydedildi. Sonrasında Ahmet Emre Çavuş'un 13.08.2017 yılında vefat ettiğine değinildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre atışın uzak mesafeden yapıldığına iddianamede yer verildi. Tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmede tanık Volkan Reçber'in alınan ifadesinde şüpheli Devrim Aksoy'u tanımadığını, kendisiyle sohbet etmediğini, olay günü de silahlı yaralanma olayını görmediğini beyan ettiği, şüpheli Devrim Aksoy ve Volkan Reçber'in ifadelerinin çelişkili, şüphelinin savunmasının ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşıldığından şüpheli Devrim Aksoy hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.