Sultangazi'de lastik değiştirirken otomobilin çarptığı taksici öldü

SULTANGAZİ Tem Otoyolu'nda, aracının lastiğini değiştiren taksi şoförüne arkadan gelen otomobil çarptı. Taksi şoförü Ömer Can Özmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk sahibi olan Özmen'in ikinci çocuğunu beklediği öğrenildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü Ömer Can Özmen (26), patlayan lastiğini değiştirmek için aracını emniyet şeridine çekti. Lastiğini değiştirdiği esnada arkadan gelen otomobil Özmen'e çarptı. Özmen kanlar içerisinde yere yığılırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Özmen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Özmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.