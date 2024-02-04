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Sultangazi'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

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Sultangazi'de motosikletle gelerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheliler, esnafın yardımıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

SULTANGAZİ'de motosikletle gelerek soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanında esnafın yardımı ile yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (27), bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirerek içeri girdi. Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü. Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerde Öznur H. ve Enes E.?nin arkadaş oldukları, olay yerine motosikletle geldikleri, her ikisinin de benzer suçlardan suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Her iki şüpheli de karakoldaki işlemlerinin ardından 'yağma' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esentepe Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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