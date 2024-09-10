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Sultangazi'de Kuyumcu Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sultangazi'de bir kuyumcunun evinin önünde silahla vurularak öldürülmesi ve çantasındaki yaklaşık 1 kilogram altınının gasbedilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de, bir kuyumcunun evinin önünde silahla vurularak öldürülmesi ve çantasındaki yaklaşık 1 kilogram altınının gasbedilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumcu M.M'nin (38) silahla vurularak öldürüldüğü ve çantasındaki yaklaşık 1 kilo altının alınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sırasında ölen M.M'nin kardeşi H.M'nin de bilgisine de başvurdu.

H.M, ifadesinde kardeşiyle kuyumcu işlettiklerini, dükkanı kapattıktan sonra her akşam olduğu gibi bir miktar altını çantada yanlarına aldıktan sonra M.M'yi evinin olduğu sokağa bıraktığını, kısa bir süre sonra kendisini arayan bir kişinin kardeşi H.M'nin saldırıya uğradığını söylediğini aktardığı öğrenildi.

H.M, olay yerine geri döndüğünde kardeşini yaralı halde bulduğunu, dükkandan çıkarken de aldıkları altın dolu çantanın olmadığını fark ettiğini kaydettiği bildirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede iki mermi kovanı bulundu.

Saldırıya ilişkin kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheli yapılan operasyonda yakalandı.

Şüpheliler arasında yer alan V.A. ve F.A'nın yakalandığı evdeki aramada M.M.'ye ait olduğu değerlendirilen altınlar ele geçirildi.

Asayiş Şube'deki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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