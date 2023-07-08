Sultangazi'de Kuruyan Çamaşırlar Çalındı

Sultangazi'de bir ailenin kuruması için asılan çamaşırları sürekli olarak çalınıyor. Ev sahibi güvenlik kamerası taktırsa da hırsızlık devam ediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın çaldığı elbiseleri seçip alması ve sokaktan ayrılması görülüyor.

SULTANGAZİ'de, kurusun diye asılan çamaşırlar çalındı. Hırsızlıktan bıkan ev sahibi güvenlik kamerası taktırdı ancak bu da fayda etmedi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Hummud ailesinin başı, elbise hırsızı ile dertte. Bir binanın giriş katında oturan ailenin, son aylarda kurusun diye pencere önüne asılan elbiseleri çalınmaya başladı. Ev sahibi Ahmad Hummud, son çare güvenlik kamerası taktırmakta buldu. 1 hafta önce güvenlik kamerası taktıran Hummud'un eşi sabah saatlerinde elbiseleri toplamak için dışarı çıktığında büyük bir şok yaşadı. Aile, gece saatlerinde dairenin önüne gelen bir kişinin asılı olan elbiselerden seçip, beğendiği elbiseleri çaldığını güvenlik kamerası görüntülerinden izledi.

"BEĞENMEDİKLERİNİ GERİ BIRAKIYOR"

Yaşananları anlatan Ahmad Hummud, "Bir senedir bu dairede oturuyoruz. Hafta 1-2 kere geliyor kuruması için açtığımız elbiseleri çalıyor. Bizde kim olduğunu anlamak için güvenlik kamerası taktırdık. Bu akşam da geldi yine elbiselerimizi çaldı. Kamerayı fark etmiyor. Ne zaman elbise attıysak, çalındı. Elbiseleri seçip, alıyor. Beğenmediğini yerine bırakıp, gidiyor" dedi.

"55 SENEDİR BU MAHALLEDEYİM. BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Sokak sakinlerinden Nevruz Yeşilgül ise, geçtiğimiz hafta bir başka komşularının elbiselerinin çalındığını söyledi. Yeşilgül, " Rahatsız olduğum için sabah 04.00 gibi hava almak için balkona çıktım. Beyaz gömlekli, siyah pantolonlu bir adam sokağın başından geldi. Binadaki bodrum katın bahçesine yöneldi. Bende o katta oturan komşumuz sandım. Kocaman bir torba ile çıktı, gitti. Bende şüphelendim komşumuzu telefonla aradım. O da asılı olan elbiselere baktı. Elbiselerin hepsi çalınmış. Aynı kişi, bizim Suriyeli ailenin de elbiselerini çalan kişi. Suriyeli komşumuzun üçüncü seferdir elbiseleri çalınıyor. 55 senedir bu mahallede yaşıyorum, ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kuruması için asılan elbiseleri incelediği, beğendiği bazı ürünleri elbisesinin içine sakladığı görülüyor. Şüphelinin çaldığı elbiseleri sokaktan ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. \t