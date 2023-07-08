Sultangazi'de Kuruyan Çamaşırlar Çalındı

Sultangazi'de yaşayan bir ailenin kuruması için asılan çamaşırları sürekli olarak çalınıyordu. Ev sahibi güvenlik kamerası taktırdı ancak hırsız yine çamaşırları çalmaya devam etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, kurusun diye asılan çamaşırlar çalındı. Hırsızlıktan bıkan ev sahibi güvenlik kamerası taktırdı ancak bu da fayda etmedi.< Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Hummud ailesinin başı, elbise hırsızı ile dertte. Bir binanın giriş katında oturan ailenin, son aylarda kurusun diye pencere önüne asılan elbiseleri çalınmaya başladı. Ev sahibi Ahmad Hummud, son çare güvenlik kamerası taktırmakta buldu. 1 hafta önce güvenlik kamerası taktıran Hummud'un eşi sabah saatlerinde elbiseleri toplamak için dışarı çıktığında büyük bir şok yaşadı. Aile, gece saatlerinde dairenin önüne gelen bir kişinin asılı olan elbiselerden seçip, beğendiği elbiseleri çaldığını güvenlik kamerası görüntülerinden izledi.