Sultangazi'de Kurban Pazarında Polis Uyarıları
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Sultangazi'de bayram öncesi kurban pazarına giden polis ekipleri sahte para, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili satıcılara bilgilendirme yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi, Cebeci mahallesinde kurulan kurban pazarında broşür dağıtarak sahte para, tırnakçılık, ve yankesicilik konularında satıcıları uyardı.
SULTANGAZİ'de bayram öncesi kurban pazarına giden polis ekipleri sahte para, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili satıcılara bilgilendirme yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi, Cebeci mahallesinde kurulan kurban pazarında broşür dağıtarak sahte para, tırnakçılık, ve yankesicilik konularında satıcıları uyardı. 'Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayın' sloganıyla satıcıların çadırlarını dolaşarak bilgiler veren polis ekipler, satıcılara şüphelendikleri bir olayda 112'yi arayarak polis ekiplerinden yardım istemelerini söyledi.
"YENİ GELEN SATICILAR İÇİN BİLGİLENDİRME İYİ OLUYOR"Karabük'ten gelen hayvan satıcısı Erol Toprakçı, yapılan bilgilendirmelerin yerinde ve güzel olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda celebi olduğumuz için, aynı zamanda yüklü miktarda paralarla uğraştığımız için paranın sahte olup olmadığını anlıyoruz. Ama İstanbul'a yeni gelen satıcılar için bilgilendirme iyi oluyor, daha dikkatli olmaları lazım. Kurban'da nadir olarak sahte para gelir, çünkü adam Allah için kurban kesiyor" dedi.