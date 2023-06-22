Sultangazi'de Kurban Pazarında Polis Uyarıları

Sultangazi'de bayram öncesi kurban pazarına giden polis ekipleri sahte para, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili satıcılara bilgilendirme yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi, Cebeci mahallesinde kurulan kurban pazarında broşür dağıtarak sahte para, tırnakçılık, ve yankesicilik konularında satıcıları uyardı.