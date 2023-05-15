SULTANGAZİ'DE KULLANILAN OYLAR SEÇİM KURULUNA GETİRİLİYOR

Sultangazi'de Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için kullanılan oy pusulaları Sultangazi İlçe Seçim Kurulu'na getiriliyor. Oy torbaları polis kontrolünde kurula getirilirken ilçe seçim kurulu önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sultangazi'de kullanılan oylar sandık görevlileri ve polis eşliğinde 22: 00 itibarıyla Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve ilçe seçim kurulu olarak belirlenen Sabri Ülker İmam Hatip Lisesi'ne getirilmeye başlandı. Polisler, oyların olduğu torbalardaki mühürleri inceleyerek getirilen oyların yanında bir sandık başkanı ve en az iki görevli olup olmadığını kontrol etti. Saat 23.00 itibariyle ilçe seçim kurulu önünde yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri alarak saatler öncesinden caddeleri ve sokakları bariyerlerle kapattı.