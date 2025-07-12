Sultangazi'de Konvoy Yapan Sürücülere Ceza Kesildi

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Sultangazi Cebeci Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren konvoy yapan sürücülere adli işlem gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçti ve çeşitli ceza maddelerinden sürücüler hakkında işlem yaptı.

Sultangazi'de konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sanal trafik ekipleri, 10 Temmuz'da Sultangazi Cebeci Caddesi'nde bir grup araç sürücüsünün konvoy yaparak trafik akışını engellediği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüler N.A, V.P, H.D, F.Ş, E.Ş, R.Ş, Ö.G, Y.S, T.G. ve Ç.G. yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "trafik işaretlerine ve kurallarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden ceza kesildi.

Öte yandan yolu kapatan ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan V.P. ve Ö.G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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