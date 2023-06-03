Sultangazi'de kontrollü yıkım sırasında merdivenleri çöken apartmandaki 12 kişi kurtarıldı

Sultangazi'de, bitişiğindeki binanın kontrollü yıkımı sırasında merdivenleri çöken apartmandaki 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunus Emre Mahallesi 565. Sokak'taki bir binanın kontrollü yıkımı sürerken bitişikteki üç binada hasar oluştu. Hasar gören binalar arasında yer alan dört katlı apartmanın merdivenleri çöktü.

Sultangazi'de, bitişiğindeki binanın kontrollü yıkımı sırasında merdivenleri çöken apartmandaki 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi 565. Sokak'taki bir binanın kontrollü yıkımı sürerken bitişikteki üç binada hasar oluştu. Hasar gören binalar arasında yer alan dört katlı apartmanın merdivenleri çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdivenleri çöken binanın üst katlarında oturan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra bina, yetkililerce mühürlendi.

Diğer iki binanın da balkon ve duvarlarında çatlak oluştuğu tespit edildi.

Yetkililerin incelemeleri sürüyor.

"Bize haber verilmedi"

Hasar gören binaların sakinlerinden Maksut İldirim, yıkım işlemi boyunca apartmanlarının sallandığını ve durumu müteahhide bildirmelerine rağmen yıkıma devam edildiğini söyledi.

İldirim, "Sabah 8'den bu yana kepçe kullanan arkadaş binayı yıkmak için çalışıyor. İki binanın balkonu, bir binanın da merdiveni çöktü. Evdeki çocuklar korktu. Müteahhit ve belediye tarafından bize haber verilmedi." diye konuştu.

Maksut İldirim, korktukları için binalara giremediklerini sözlerine ekledi.