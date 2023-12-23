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Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan genç saldırıya uğradı

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Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan, otomatik silahla saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anı yer alıyor.

SULTANGAZİ'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan hayatını kaybetmişti. Özdoğan'ın otomatik silahla saldırıya uğradığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında meydana gelen saldırıda, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin otele yaklaştığı, o sırada siyah renkli bir otomobilin taksinin önüne doğru yaklaştığı görülüyor. Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde bulunduğu taksiye yöneldiği anda ise, siyah renkli otomobilde bulunan saldırganların uzun namlulu silahla Özdoğan'a ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde olduğu iddia edilen taksi de olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Polisin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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