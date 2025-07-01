Sultangazi'de Kırtasiyede Yangın: 3 Daire Zarar Gördü

Sultangazi'de Kırtasiyede Yangın: 3 Daire Zarar Gördü
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Sultangazi'de bir kırtasiyede başlayan yangın, binanın üst katlarına sıçrayarak 3 dairenin zarar görmesine neden oldu. Olayda yaralanan kimse olmadı.

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın giriş katındaki kırtasıyede başlayan yangın, binanın üst katlarına sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 3 daire zarar gördü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'taki bir binanın giriş katında faaliyet gösteren kırtasiyede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kırtasiye malzemelerinin yanması ile kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binadaki 3 dairenin zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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