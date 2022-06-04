Sultangazi'de kira artışına sinirlenen kiracı, evi ateşe verdi - Haberler

İstanbul Sultangazi'de ev sahibinin yaptığı zamma sinirlenen kiracı, evi yakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2354. Sokak'taki 4 katlı binada oturan Tahsin K, ev sahibi Emel A. ile kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Eşini ve çocuklarını otobüsle Ankara'ya gönderen Tahsin K, gece saatlerinde evin ortasına taşıdığı eşyayı ateşe vererek kaçtı. Komşuların uyarısıyla yangını öğrenen ev sahibi ile diğer bina sakinleri, kendilerini sokağa atarak canlarını kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire ve eşya kullanılamaz hale geldi.

Polis, Tahsin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"7 yıllık kiracımdı"

Ev sahibi Emel A, AA muhabirine, 7 yıldır kiracısı olan Tahsin K'ye yıllardır kolaylık sağladığını söyledi.

Kiracısının daha önce 4-5 yıl zemin katta oturduğunu belirten Emel A, şöyle devam etti:

"Bir gün bana, 'Abla, üst kat boşaldı, ben balkonlu yerde oturmak istiyorum. Bana orayı kiraya verir misin?' dedi. 'Tahsin bak, oranın kirası zemin kat gibi olmaz, senin gelirin az.' dedim. 'Abla ben karşılarım, kayınvalidemden yardım alırım. Sen kirayı dert etme.' dedi. Hakikaten kirasını aksatmadan öderdi. Sonra yukarı çıkardım, 3-4 yıl da yukarıda oturdu. Geçen yıl kira artışı için geldi. 'Sen koskoca evde 900 liraya oturuyorsun. Her sene 30-40 lira artırdım. Hata ettim, TÜFE'yi bile uygulamadım. Kira çok düşük kaldı.' dedim. 100 lira artırmayı önerdi. Kabul ettim. 'Ama seneye 2 bin lira da yapabilirim ya da kendine başka yer bul.' dedim."

Emel A, yılın dolmasıyla kiracısına anlaşmalarını hatırlatıp, kirayı 2 bin liraya çıkardığını söyledi.

Çevredeki kiralara göre bu rakamın da az olduğunu ifade eden Emel A, "Tahsin K. geldi, 'Abla niye 2 bin lira yaptın? Kanuni haklarım var. TÜFE'yi uygularsak 1450 lira olur.' dedi. Ben de 'Eşim yok, kirayla geçiniyorum.' dedim. Beni tehdit edince aşağıya indim. Polisi çağırdı. Bana tuzak kurmuş. Ben kadın başıma ona ne yapacağım?" diye konuştu.

Emel A, bu yaşananlardan sonra ortak arkadaşlarının devreye girdiğini ve kiranın 1500 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Ardından Tahsin K'nin kendisini dava ettiğini anlatan Emel A, "Ev aramaya giden eşiyle kavga etmiş. Akşam eşini otobüsle Ankara'ya gönderiyor. Evimi gece 11'de yaktı. Canımızı zor kurtardık. Bir öğrencim, bir kızım var. Tek geçim kaynağımız o daireydi. Bir de 2 bin lira emekli aylığı alıyorum. Ayda 3 bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Dul bir kadınım. Gelirimi yok ettiği gibi 200 bin liralık da masraf çıkardı bana. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.