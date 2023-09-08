Sultangazi'de Kedi Seven Çocuk Otomobil Tarafından Ezildi

SULTANGAZİ'DE YOLDA KEDİ SEVEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU OTOMOBİL EZDİ -2

Altan ÇİMEN - Emin YEŞİL - Emre Can URAN / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de evlerinin önündeki yolda kedi seven 2 yaşındaki Salih Muhammed Kaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu. Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler. Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi. Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, ". Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu.

Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi,