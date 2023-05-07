Sultangazi'de kaza sonrası kavga: 2 kişi yaralandı

SULTANGAZİ'de kaza sonrası kaçan aracı ara sokakta yolunu keserek yakalayan diğer araçtakiler kavga çıkardı. Durdurdukları otomobili parçalayarak lastiklerini patlatan taraf ile karşı taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrası araçlardan biri kaçtı. Kaçan aracı otomobilleriyle takip eden grup, aracı İsmetpaşa Mahallesi'nde ara sokakta yolunu keserek durdurdu. Grup, sürücü ve yanındakilere saldırmaya başladı. Saldırganlar, sürücünün kullandığı otomobili parçaladı ve lastiklerini bıçakla patlattı. Kavga sırasında iki tarafta olduğu belirtilen U.B. ve M. G. yaralandı.

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