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Sultangazi'de Kayıp İshak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sultangazi'de Kayıp İshak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Sultangazi'de kaybolan Demans hastası İshak Öztürk için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda arama çalışmaları sürüyor. Aile, cep telefonundan alınan sinyal üzerine yetkililere haber verdi.

SULTANGAZİ'de yaşayan ve dün öğle saatlerinde kaybolan İshak Öztürk'ü arama çalışmaları, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda devam ediyor.

Esenler'de yaşayan Demans hastası İshak Öztürk'ten dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu ihbar etti. Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün yanındaki cep telefonundan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD tarafından Mimar Sinan Kent Ormanı'nda çalışma başlatıldı. AFAD'ın koordinasyonu ile yapılan arama çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi ile birlikte çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman içerisinde İshan Öztürk'ü bulmak için dün başlayan arama çalışmaları, göl kenarı ve çevresinde devam ediyor. Çalışmalarda 28'inci saate girilirken, ekipler İshak Öztürk'ü bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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