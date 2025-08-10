Sultangazi'de Kaybolan Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Sultangazi'de balık tutmak için giden 68 yaşındaki Hayrullah Bayraktar'ın cansız bedeni Alibeyköy Barajı'nda jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu.
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni jandarma ve itfaiye su altı ekiplerince Alibeyköy Barajı'nda bulundu.
Barajın Cebeci Mahallesi kısmına dün balık tutmaya giden Hayrullah Bayraktar (68), arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortaklaşa çalışmaları sonucu Bayraktar'ın cansız bedeni bugün barajda bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
