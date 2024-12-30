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Sultangazi'de Kaybolan Genç Adamın Cesedi Bulundu

Sultangazi'de Kaybolan Genç Adamın Cesedi Bulundu
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Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan 22 yaşındaki İsmail I'nın cesedi, taş ocağı yanındaki arazide bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalar sonuç vermemişti.

Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan kişinin cesedi, taş ocağı yanındaki arazide bulundu.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki İsmail I'ya ulaşamayan ailesi, 10 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

İsmail I'nın gidebileceği farklı noktalarda yapılan aramalar sonuç vermedi. Esentepe'de taş ocağında çalışan işçilerin şantiye alanına yakın noktada ceset bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme sonucu cesedin İsmail I'ya ait olduğu belirlendi.

Araziden çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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