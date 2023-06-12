Sultangazi'de kavga sırasında silahlı saldırı

SULTANGAZİ' de gece saatlerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi üzerindeki silahı çıkararak, tartıştığı kişilerden birine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

SULTANGAZİ' de gece saatlerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi üzerindeki silahı çıkararak, tartıştığı kişilerden birine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olay, 10 Haziran Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kafede iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sokakta da devam etti Kavga edenlerin yakın arkadaşları araya girerek, tarafları ayırdı. Bu sırada taraflardan biri üzerindeki silahı çıkararak, tartıştığı kişiye ateş etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin koşarak elindeki silahla ateş ettiği görülüyor. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.