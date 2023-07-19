Sultangazi'de kavga sırasında 14 yaşındaki çocuk 2. kattan atladı

Sultangazi'de bir evde çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki çocuk, 2. kattan aşağı atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk yara almadan atlattı. Olay sırasında hamile bir kadın da darbe aldı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre bir evde aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki çocuk 2. kattan aşağı atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk olayı yara almadan atlattı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı. Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı. Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.