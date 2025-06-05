Sultangazi'de Katı Atık Toplama Alanında Yangın
Cebeci Mahallesi'ndeki katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda alanda hasar meydana geldi.
Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi Belediyesine ait katı atık toplama alanında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, alanda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel