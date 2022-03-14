SULTANGAZİ'DE KAR KAZALARI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de kar nedeniyle yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de kar nedeniyle yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Şehit Murat Celep Caddesi'nde sabah saatlerinde, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu, araç kayarak karşı yöne geçti. Araç, seyir halindeki polis aracına çarptı. Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda ise, dün öğlen saatlerinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıktıktan sonra yol uyarı levhasına çarparak durabildi.