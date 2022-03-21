Sultangazi'de kapkaç kamerada

İstanbul Sultangazi'de bir kişinin yolda yürürken 3 şahıs telefonunu çalıp kaçtı. Telefonu çalan şahıslar telefonda bulunan uygulamadan 5 bin TL para çektikleri öğrenildi. İmdat Yücebaş, 12 bin TL zararı olduğunu söylerken, kapkaç anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 23.50 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubeyazıt'ta yaşayan İmdat Yücebaş 1 ay önce Sultangazi'ye taşındı. işsiz olan Yücebaş, soda almak için gittiği evinin 100 metre ilerisindeki marketten dönerken kapısının önüne geldiği esnada arkasından gelen 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. Elinde bulunan cep telefonunu çalan kimliği belirsiz şahıslar hızla kaçarken, Olayın şokunu atlatan Yücebaş ise, kaçan şahısları kovalamaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından ara sokaklara dağılan şüpheliler izlerini kaybettirirken olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan İmdat Yücebaş, "Bir ay önce Ağrı Doğubeyazıt'tan İstanbul'a taşındım, gece saat 23.50'de marketten dönerken elimde soda şişesi vardı. 3 kişi arkamdan gelerek elimdeki cep telefonumu çalıp kaçtılar. Telefonumun kılıfının içinde nakit param vardı. Daha sonra ise telefonumdaki mobil uygulamadan 5 bin TL para çekmişler. Şu anda toplam 12 bin TL zararım var. Memleketten yeni geldim ve havalar soğuk olduğu için şu anda çalışmıyorum" dedi.

(Hasan Tik/ İHA)