Sultangazi'de Kapısı Açık Unutulan Araçtan 5 Bin Liralık Ürün Çalındı

Sultangazi'de kapısı açık halde unutulan park halindeki araçtan saniyeler içinde bir mağazaya ait yaklaşık 5 bin lira değerindeki tekstil ürünleri 2 hırsız tarafından çalındı. Ürünlerin çalındığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevkiyata çıkmaya hazırlanan mağaza sahibi Abidin Yılmaz, ürünleri aracına yükledikten bir süre sonra unuttuğu başka bir ürünü almak üzere mağazaya geri döndü. O sırada kendisini takip eden 2 kişi ise saniyeler içerisinde kilitlenmeden açık bırakılan aracın kapısını açarak yaklaşık değeri 5 bin lira olan ürünleri çaldı. Ürünleri çalan hırsızlardan biri başka tarafa diğeri başka tarafa giderek olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Ürünlerin hiçbiri yok hepsini alıp götürmüşler"

Mağazaya unuttuğu bir ürünü almak için geri döndüğünü belirten mağaza sahibi Abidin Yılmaz, "Geçtiğimiz salı günü saat 10.00 - 12.00 arasında sevkiyat için ürün yükledim. Mağazadan ürünleri dağıtmak için. O arada bir perde aparatı lazım oldu. Onu almak için mağazanın kapısına geldim. Tam alırken iki kişi beni fark etmiş yani arabayı kilitlemediğimi. Arkadan ürünleri alıp uzaklaşmışlar. Yola çıktım baktım ki aracın bir kapısı açık gibi gözüküyor. Aşağıda alışveriş merkezi var onun önünde durdum. Bir baktım arkayı bir açtım ki ürünlerin hiçbiri yok hepsini alıp götürmüşler. Sonra da farkına vardım 2 kişi bizi takip etmiş arabayı kilitlemediğime dair. Sonra da şikayetçi oldum. Şuan beklemedeyiz" dedi.

Olay anı kamerada

Mağaza sahibinin sevkiyata çıkmak için ürünleri araca yükledikten sonra unuttuğu bir ürünü almak için mağazaya tekrar dönmesini 2 hırsız fırsat bildi. Hırsızların, mağaza sahibinin kilitlemeyi unuttuğu aracın kapısını açarak yaklaşık 5 bin lira değerindeki ürünleri çaldıkları anlar çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 hırsızın önce etrafı gözetledikleri, ardından ise ürünleri çalarak bölgeden hızla uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL