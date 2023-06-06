Sultangazi'de Kamyonun Çarptığı Üst Geçit Yenileniyor

İstanbul Sultangazi'de kamyon damperinin çarpması sonucu ağır hasar alan üst geçitte yenileme çalışmaları başlatıldı. 50. Yıl Mahallesi Baştabya Tramvay Durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları için Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM otoyolu istikametin bir bölümü saat 00.00'da trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve haziran ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışmalarda, diğer istikamette bir süre trafiğe kapatılacak.

İstanbul Sultangazi'de kamyon damperinin çarpması sonucu ağır hasar alan üst geçitte yenileme çalışmaları başlatıldı.

50. Yıl Mahallesi Baştabya Tramvay Durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları için Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM otoyolu istikametin bir bölümü saat 00.00'da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, görevliler tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve haziran ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışmalarda, diğer istikamette bir süre trafiğe kapatılacak.

Üst geçide 15 Mart Çarşamba günü, hafriyat kamyonunun seyir halindeyken açılan damperi çarpmış ve ağır hasar almıştı.