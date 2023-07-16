Sultangazi'de Kamyonetin Kasasındaki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Sultangazi'de park halindeki kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı. Bir kişi yangının büyümesini engellemek için kartonları yola attı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

SULTANGAZİ'de park halindeki kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı. Bu sırada kamyonetin kasasına çıkan bir kişi kartonları yola atarak yangının büyümsine engel olmaya çalıştı. Kamyonet kasasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki karton yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Bir kişi ise, tehlikeye rağmen kamyonun kasasına çıkarak, yanan kartonları yola attı; yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Döıkümü

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(Cep telefonu)

Kamyonet kasasından kartonların yanması

Vatandaşların yangına müdahalesi

( Aktüel)

Yanan kamyonetten detay

İtfaiyenin olay yerine gelmesi ve müdahalesi

Genel ve detay görüntüler