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Sultangazi'de Kamyonetin Kasasında Yangın Çıktı

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Sultangazi'de park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında bir kişi, yanan kartonları yola atarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

SULTANGAZİ'de park halindeki kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı. Bu sırada kamyonetin kasasına çıkan bir kişi kartonları yola atarak yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. Kamyonet kasasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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