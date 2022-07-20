Sultangazi'de kamyonetin akülerini çaldıktan sonra tartışan hırsızlar kamerada

SULTANGAZİ'de, iki kamyonetin aküleri ve malzemeleri çalındı. Çaldıkları akülerle olay yerinden ayrılan 2 kişi, bir süre sonra tartışarak aküleri yere bırakırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden ve geri dönüşüm işi ile uğraşan Şamil Yıldız'a ait kamyonetin geçen hafta aküleri yerinden sökülerek çalındı. Park halindeki kamyonetin akülerini çalan hırsızlar, aracın direksiyon kısmındaki kabloları, kriko malzemelerini ve teybini de çaldı. Hırsızlar, kamyonetin şoför koltuğunu da sökerek çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

1 HAFTA SONRA YİNE AKÜLERİ ÇALDILAR

"ÇALDIKARI AKÜLERİ 100 TL'YE SATIYORLAR"

"ŞOFÖR KOLTUĞUNU SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Şamil Yıldız ise, "Geçen hafta aracımın akülerini çalıp, daha sonra kapısını zorlayarak, içine giriyorlar. İçeride uyuşturucu madde kullanıyorlar. Direksiyon kısmındaki kabloları kesmeye çalışmışlar. Şoför koltuğunu sökmeye kalkışmışlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel