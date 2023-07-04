Sultangazi'de Kamyonet Hırsızlığı

Olay, dün sabah saat 07: 00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir fırının önüne gelen sırt çantalı, şapkalı şüpheli, bir süre burada oyalandı. Daha sonra fırına ait park halindeki ekmek dağıtımı yapılan kamyonete yöneldi. Kamyonetin dış kapısını zorlayarak açan şüpheli, bindiği kamyoneti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

ÜSTÜ KİRLENMESİN DİYE TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

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"ÇOK RAHATLAR"

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