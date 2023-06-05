Sultangazi'de kamyon çarpması sonucu hasar gören yaya üst geçidi yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi'de kamyon çarpması sonucu hasar gören 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi'ni yeniliyor. Geçidin birinci etabının montajı bu gece yapılacak ve çalışma nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında Arnavutköy-TEM Otoyolu istikametinin tüm şeritleri geçici olarak trafiğe kapalı olacak. Üst geçidin haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sultangazi'de kamyon çarpması sonucu ağır hasar alan 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi'ni yeniliyor. Ana parça imalatları tamamlanan geçidin birinci etabının montajı bu gece yapılacak. Çalışma nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında Arnavutköy-TEM Otoyolu istikametinin tüm şeritleri geçici olarak trafiğe kapalı olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sultangazi 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi'ne 15 Mart'ta bir kamyon çarparak ağır hasar oluşturdu. İBB, kaza sonucu Baştabya Tramvay İstasyonu'nu kullanıma kapattı. Mevcut yaya üstgeçidinin kaldırılması ve yenisinin yapılması için çalışmalara da hızla başlandı.

ÜST GEÇİDİN HAZİRAN AYI SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çalışma kapsamında radye temel ve kolon çalışmaları tamamlandı. Geçitte birinci etap parçalarının montajı bu gece yapılacak. Montaj nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında Arnavutköy-TEM Otoyolu istikametinin tüm şeritleri geçici olarak trafiğe kapalı olacak. İkinci etap kiriş-döşeme parçaları ve merdiven parçaları da yakın zamanda hazır hale getirilecek. Haziran ayının sonunda üst geçidin tamamlanması ve yeniden hizmete açılması planlanıyor.