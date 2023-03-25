Sultangazi'de kaldırıma çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Sultangazi'de kaldırıma çarpan kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı.
Sultangazi'de kaldırıma çarpan kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malkoçoğlu Mahallesi'nde pazarcılık yapan Metin Can, iftar saati yaklaşınca tezgahını toplayarak, 34 ZZ 1613 plakalı kamyonetiyle evine doğru hareket etti. Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarpan kamyonet, yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel