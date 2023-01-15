Sultangazi'de kahvehanedeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultangazi'de bir kahvehaneye giren kişinin silahla ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sultangazi'de bir kahvehaneye giren kişinin silahla ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde bir kahvehaneye giden şüpheli, aralarında daha önce husumet bulunan S.Z'ye ateş etmek istedi.

Rastgele ateş açan şüpheli olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği S.Z. ile kahvehanedeki A.B. ve Mustafa Kandemir yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Mustafa Kandemir (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Bu arada, zanlının bindiği aracın sürücüsü E.C. gözaltına alındı, zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.