Sultangazi'de Kafede Yangın Paniği
Sultangazi'de bir kafenin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayda büyük çaplı hasar meydana geldi.
Sultangazi'de bir kafenin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazi Mahallesi 1419 Sokak'ta bulunan 3 katlı kafenin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangın nedeniyle kafede büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel