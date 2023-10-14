Sultangazi'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 6 Kişi Yaralandı

SULTANGAZİ'de 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kazaya makas atarken sebep olduğu belirlenen sürücü yakalandı.

Kaza, Arnavutköy-Habipler yolunda Arnavutköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 CKE 352 plakalı otomobil sürücüsü Emrah Saydam, Sultangazi İstikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti.

Emrah Saydam otomobiliyle birlikte, Yakup Koçak idaresindeki 34 ELN 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle Emrah Saydam'ın kullandığı otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 2'si çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde kazayı yara almadan atlatan bir bebeği ise sağlık görevlisi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturmasının ardından hafif ticari araç sürücüsü T.B.Ö.'nün makas atarak ilerlediği esnada 34 CKE 352 plakalı otomobil sürücüsüne çarparak kazaya sebebiyet verdiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.