Sultangazi'de Kadın Kaldırımdaki Ağacı Kesmeye Çalıştı

Sultangazi'de bir kadın, kaldırımdaki ağacı testere ile kesmeye çalıştı ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Aynı kişinin geçmişte çeşitli olaylara karıştığı ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'de bir kadın kaldırımdaki ağacı testere ile kesmeye çalıştı, kaldırım taşlarını yerinden söktü. Aynı kişinin geçen yıl da çocuğunun kendinden alınarak koruyucu aileye verildiğini iddia ederek, komşusuna ait evin penceresine kaldırım taşı atıp hakaret ettiği, 2021 yılında ise park halindeki otomobile zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Altı katlı bir binanın giriş katında ikamet eden Yasemin K., iddiaya göre, kullandığı maddenin etkisiyle eline testere alarak dışarı çıktı. Kısa süre sonra ise, kaldırımda bulunan 11 yaşındaki ağacı kesmeye başladı. Komşularımın tüm uyarısına rağmen Yasemin K., testere ile ağacı kesmeye devam etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek, testereyi aldı. Kısa süre sonra ise olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacın zarar gördüğünü ve kesilmesi gerektiğini belirtti.

BELEDİYE EKİPLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

KENDİ EVİNİ ATEŞE VERDİ

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI"

"KALDIRIM TAŞLARINI YERİNDEN SÖKTÜ"

Bina sakinlerinden Mehmet Öğüt ise, "Geçenlerde kaldırım taşlarını yerinden sökmeye başladı. Bugün ağacı kesiyor. Yani biz artık elinde kalmışız. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben zaten kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.