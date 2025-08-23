Sultangazi’de Kaçak Silah Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Sultangazi'de kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde çok sayıda silah bulunduğu belirlenen adrese dün operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 6 boş şarjör, 367 tabanca fişeği, 945 şarjör alt kapağı, 39 yay ve mili, 40 kabza kapağı, 6 sürgü takımı, 1 silah gövdesi ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli S.P'nin (49) "kasten yaralama" ve "suçun toplu olarak işlenmesi" suçlarından arandığı ve hakkında 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

S.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.