Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışana Engel Oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de yapılan kaçak göçmen operasyonunda, mahalle sakinleri kaçmaya çalışan bir kişiye eşya fırlatarak engel oldu. Operasyonda Afgan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen baskında çok sayıda göçmen gözaltına alındı. Baskın sırasında bir binanın arka boşluğuna giderek, polisten kaçmaya çalışan kişiye, mahalle sakinleri eşya fırlatarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde emniyet müdürlüğüne yapılan, 'bir grup kaçak göçmenin bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde toplandığı' ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese baskın yapan polis, kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Baskın sırasında bazı kaçak göçmenler ise, sokakta bulunan binalara girerek, saklanmaya çalıştı. Bir kişi ise, bir binanın arka boşluğundan yan binaya geçerek, kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mahalle sakinleri, evlerinden eşya atarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, baskında Afgan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmenin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Pakistan Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title