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Sultangazi'de İnşaat Çalışmasında Su Borusu Patladı

Sultangazi'de İnşaat Çalışmasında Su Borusu Patladı
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Sultangazi'de inşaat çalışması sırasında bir iş makinasının su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı binaların zemin katları su baskınına uğradı. İSKİ ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

SULTANGAZİ'de inşaat çalışması sırasında iş makinası su borusunu patlattı. Cadde ve sokakları su basarken bazı binaların zemin katları suyla doldu. İSKİ ekipleri, zarar gören boru hattını onarmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sultangazi Belediyesi Hizmet Tesisi binasının temel kazısı sırasında kepçe operatörünün müdahalesiyle su borusu patladı. Borudan çıkan su nedeniyle cadde ve sokakları su basarken bazı binaların zemin katları suyla doldu. Bir binanın istinat duvarı da kısmen çökerken İSKİ, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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