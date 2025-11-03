Haberler

Sultangazi'de İkram Çeşmeleriyle Sıcak Çorba Dağıtımı

Güncelleme:
Sultangazi Belediyesi, her sabah ve akşam vatandaşlara iki noktada sıcak çorba ikram ediyor. Çorba çeşmesi, sağlık çalışanları ve acil durumdaki vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede iki farklı noktada kurduğu ikram çeşmelerinden her sabah ve akşam vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultançiftliği Merkez Camisi'nin önündeki ikram çeşmesinde sabahları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişindeki çeşmede ise akşamları vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Çorba çeşmesi, özellikle sağlık çalışanları ve hastanede acil işi olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Çorbanın yanında ekmek ve su da ikram ediliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, haftanın ilk gününde Sultançiftliği Merkez Camisi önündeki alanda vatandaşlara çorba ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, işine, evine ve okula giden vatandaşlara şifa olması için her sabah çorba ikram edildiğini belirtti.

Dursun, "Sultançiftliği Merkez Camisi önünde hafta içi her sabah çorba ekmek ve suyumuzu ikram ediyoruz. Akşamları ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde sağlık çalışanlarımıza ve hasta yakınlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Bizler, komşularımızın hayatını kolaylaştırmak için varız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
