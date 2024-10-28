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Sultangazi'de İki Marketten Hırsızlık Girişimi

Sultangazi'de İki Marketten Hırsızlık Girişimi
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Sultangazi'de aynı caddede bulunan iki markete giren iki hırsız, çok sayıda ürünü çalarak elbiselerine sakladı. Market çalışanlarının fark etmesi üzerine yakalanarak polise teslim edildiler. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de, aynı caddede bulunan 2 farklı markete giren 2 şüpheli, çok sayıda ürünü çalarak elbiselerinin içine sakladı. Market çalışanları tarafından fark edilen şüpheliler, yakalanarak polise teslim edildi. Hırsızlık anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde bulunan iki farklı marketi gözüne kestiren iki hırsızlık şüphelisi, alışveriş yapma bahanesiyle marketlere girdi. Bir süre içeride oyalanan ve reyonları gezen ikili, kısa süre sonra çok sayıda ürünü çaldı. Şüpheliler, çaldıkları ürünleri ise elbiselerinin içine sakladı.

POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Market çalışanlarının fark etmesi üzerine iki şüpheli, çalışanlarca yakalandı. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Marketlerden birinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyondaki ürünleri çalarak, elbisesinin içine sakladığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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