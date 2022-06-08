Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı - Haberler

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Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan ve olay yerinden kaçan İETT otobüsünün şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan ve olay yerinden kaçan İETT otobüsünün şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü Atatürk Bulvarı'na doğru manevra yaptığı sırada, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki çocuk, otobüs ile caddede park halinde bulunan aracın arasında sıkıştı. Kazanın ardından İETT otobüsü olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Atatürk Bulvarı Sultangazi Çanakkale İETT Güncel Haberler

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