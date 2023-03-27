Sultangazi'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Sultangazi'de iki aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Sultangazi'de iki aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne yönünde ilerleyen 34 TFN 11 plakalı taksiyle otomobil çarpıştı.
Kazada biri çocuk 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Güncel