Sultangazi'de İGDAŞ hasta bebeği olan ailenin doğalgazını kesti

İSTANBUL - Sultangazi'de İGDAŞ ekipleri, eşi deprem bölgesinde görevli olduğu için yeni taşındıkları daireye ikamet alamayan ve hasta bebeği bulunan kadının doğalgazını kesip sayacını götürdü. Birisi hasta bebek olmak üzere 3 çocuğu bulunan aile, piknik tüpü ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Ümit Sezer ve Chinara Najafova çifti 3 çocukları ile birlikte Sultangazi'de kiracı olarak yaşadıkları binanın kentsel dönüşüme girmesi nedeni ile acilen taşınmak zorunda kaldı. Hastanede temizlik personeli olarak görev yapan Ümit Sezer, Hatay deprem bölgesine 2 hafta süre ile görevli olarak gönderildi. Bu sürede acil olarak taşınan çift, görev nedeniyle doğalgaz faturasını üzerlerine geçiremedi. Çocukları ile birlikte eşinin dönmesini bekleyen Chinara Najafova'nın doğalgaz saati İGDAŞ ekipleri tarafından sökülerek mühürlendi. 2 hafta sonra evine geri dönen Sezer, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. İkamet alma konusunda da sorun yaşayan çift, tüm ihtiyaçlarını piknik tüpü ile karşılamaya çalışıyor.Eski evinden depreme dayanıksız olduğu için çıktıklarını belirten Ümit Sezer, "Şimdi benim eski evim depreme dayanıksız olduğundan dolayı ev sahibim kentsel dönüşüme verdi. Kkentsel dönüşüme vermeden önce 2 bin TL kira ile oturuyordum. Mecburen evden çıkmak zorunda kaldık. 8 bin TL'ye ev kiraladım ve 15 gün içerisinde Hatay deprem bölgesine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek gittim. O sırada aboneliğimizi alamadık, ikametimizi alamadık. Bu nedenle İGDAŞ ekipleri gelip doğalgaz sayacımızı söktüler. Eşim bebeğimizin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen yine de anlayış göstermeyip gittiklerini öğrendim. Aynı zamanda ev sahibim ayın 3'ünde kira vermem gerekirken, ayın 15'inde ödeyeceğimi belirttiğim halde 12 günlük ekstra ücret istemektedir. Eşim yabancı uyruklu, Nahçıvan resmi nikahımız var, ikametimiz var. İkamet süresinin dolmasına rağmen vatandaşlık almamız gerekiyor. Ancak vatandaşlık alabilmemiz için maddi durumumuz yeterli olmadığından dolayı vatandaşlık alamıyoruz. Gün geçtikçe de vatandaşlık alma hakkımız yanıyor. Aldığım maaş 9 bin TL, en fazla alabildiğim mesailer ile birlikte 9 bin 500 TL fakat 8 bin TL kira veriyorum ve geriye kalan bin TL ile doğalgazı mı ödeyeyim, suyu mu ödeyeyim, elektriği mi ödeyeyim, yol masraflarını mı karşılayayım, çocuklarımın kırtasiye malzemelerini mi karşılayayım, evi mi geçindireyim. Ayrıca üzerimde 150'ye yakın dosya vardı, iş yeri tarafından icra kesiliyor. Yaklaşık her ay 2 bin 500 TL, 3 bin TL'ye kadar çıktığı oluyor" dedi.Chinara Najafova ise, "Eşim Hatay'da görevdeydi. İGDAŞ'tan geldiler, abone olmadığımız için yeni taşındık, keseceklerini söylediler. Abi dedim 'Eşim Hatay'da görevde şu an. Kendisi gelince halledecek' dedim. Evde bebek var, ben yapamıyorum dedim, uğraşamıyorum o işlerle, biraz zaman verin' dedim. Hayır olmaz dediler, saati söküp götürdüler ve şu anda çok mağdurum. Mutfakta gaz kullanamıyorum, yemek yapamıyorum, çocuklarıma banyolarını yaptıramıyorum. 2 yaşındaki bebeğim hasta. Her gün gece ateşleniyor, uyumuyor ateşten dolayı. Öksürükleri başladı, tıkanıyor. Bebeğimin hasta olduğunu söyledim ama dinlemediler. Bebeğimin kronik hasta olduğunu söylediğim halde bile dinlemediler. Kronik hasta olduğu için geceleri soğuktan tıkanıyor uyuyamıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel