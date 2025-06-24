Sultangazi'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Sultangazi'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
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Sultangazi'de ilerleyen bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, şoförün aracı yol kenarına çekmesi ve çevredekilerin müdahale etmesiyle söndürüldü.

Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Arnavutköy Habibler Yolu'nda ilerleyen 34 TP 2125 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Otobüs yangını nedeniyle bir süre kapanan yol tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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