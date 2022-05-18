SULTANGAZİ'DE HORTUM PANİĞİ - Haberler

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SULTANGAZİ'DE HORTUM PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı.

SULTANGAZİ'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.Benzer görüntüler Ümraniye'de de yaşanmıştı.

Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında dün öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hortumu fark eden bir kişinin, "geliyor, geliyor" dediği duyuluyor.

Ümraniye'de de dün akşam saatlerine doğru küçük çapta hortum paniğe neden olmuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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