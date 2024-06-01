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Sultangazi'de Hırsızlık ve Çöp Kovası Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Sultangazi'de yaşanan hırsızlık ve çöp kovası çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir apartmanda ayakkabıları kontrol eden hırsız, beğendiği ayakkabıları çalarak uzaklaştı. Başka bir mahallede ise bir kişi çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı.

SULTANGAZİ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Esentepe Mahallesi'nde 31 Mayıs Cuma gece saat 02.00 sıralarında bir apartmana giren hırsız katları tek tek dolaşarak ayakkabıları kontrol etti. Şüpheli, daha sonra beğendiği ayakkabıları kıyafetinin içine sokarak apartmandan uzaklaştı.

ÇÖP KOVASINI ÇALDI

Sultançiftliği Mahallesi'nde ise 27 Mayıs Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında bir kişi kaldırım üzerinde bulunan çöp kovasının içindeki çöpleri çıkardı. Çöpleri çıkaran kişi daha sonra çöp kovasını alarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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