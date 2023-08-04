Sultangazi'de Hırsızlık Olayı: 75 Kilo Mazgal Çalındı

Olay, çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin etrafında bulunan duvardan atlayarak içeriye giren bir kişi, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu gideri mazgalını çaldı. Mazgalı demir bariyerlerden sitenin dışına atan hırsız kayıplara karıştı. Mazgalın çalınma anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari aracın yanından geçen bir kişinin, yolda bulunan mazgalı yerinden çıkardıktan sonra götürdüğü anlar görülüyor. Site esnafı İsmail Danışmaz, iş yerindeki kamera görüntülerini inceledi. Yaşananları anlatan Danışmaz, "Gece saat 23.00-24.00 arasında olay yaşanmadan yarım saat önce sitenin güvenlik kamera sistemi komple çöküyor. Kamera sistemi çöktükten sonra tek başına gelip, ortalama 70-80 kilogram arasında değişen rögar kapağını alıp, demirleri aştıktan sonra tekrar geri gidiyor. Sitenin kamera sisteminin nasıl çöktüğü bilinmiyor. Kendi kamera kayıtlarımızdan bakarak bizde olayı izledik ve öğrendik. Kendimizce önlem aldık. Site yönetimi ızgarayı yenileyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel