Sultangazi'de hırsızlık kamerada

SULTANGAZİ'de bir kişi, kasap dükkanındaki içinde tavuk bulunan koliyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan kasabı gözüne kestiren bir kişi, dükkanın sahibinin çalışmasını fırsat bilerek, kapı girişinde içinde tavuk olan koliyi çaldı. Elindeki tavuk kolisi ile koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir markete gelerek poşet aldı. Çaldığı tavukları poşete koyan şüpheli, buradan ayrıldı.

"BİZDEN İSTESEYDİ VERİRDİK" Kolinin yerinde olmadığını gören dükkan sahibi Selahattin Sorgun, komşu esnafa ait güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde içinde tavuk olan kolinin çalındığını gördü. Yaşananları anlatan Sorgun, "Sabah saatlerinde iş yerinde arkam dönük çalışıyordum. Ortağımda kapı girişine bir müşterimizin malını koymuş. Daha sonra ortağım malın yerinde olmadığını bana sordu. Bilmediğimi söyledim. Yandaki komşumuzun kamerasına baktığımızda bir koli tavuğun çalındığını gördük. Çalan kişi bir komşu esnafımıza giderek, poşet istiyor. Aldığı poşete tavuklara koyup gidiyor. Yiyecek mi, satacak mı? bilmiyoum. Ama bizden isteseydi zaten verirdikö dedi.